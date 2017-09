Baku, 30. septembra - Odbojkarice Srbije in Nizozemske so finalistke letošnjega evropskega prvenstva v Bakuju. Srbkinje so v polfinalu s 3:0 (17, 12, 21) premagale Turčijo, Nizozemska pa je že pred tem s 3:2 (-20, 19, 19, -25, 12) ugnala Azerbajdžan.