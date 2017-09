Slovenski motokrosisti v finalu A

London, 30. septembra - Slovenska reprezentanca v motokrosu je uspešno opravila kvalifikacije pred nedeljsko dirko za pokal narodov v britanskem Matterley Basinu. Slovenci so v današnjih kvalifikacijah zasedli 17. mesto ter si priborili nastop v nedeljskem finalu A. Najboljši so bili Francozi pred Nizozemci in Avstralci.