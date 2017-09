Iran uvedel naftni embargo proti iraškemu Kurdistanu

Teheran, 30. septembra - Iran je danes kot odziv na kontroverzni referendum o neodvisnosti uvedel embargo na uvoz in izvoz naftnih proizvodov v in iz iraškega Kurdistana, pišejo iranski mediji. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, bodo morala s trgovanjem prenehati vsa transportna podjetja. Iran in Irak sta tudi napovedala skupne vojaške vaje.