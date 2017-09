Nemški Zeleni uradno za pogajanja o jamajški koaliciji

Berlin, 30. septembra - Nemški Zeleni so danes tudi uradno izrazili pripravljenost na pogajanja s krščanskimi demokrati (CDU/CSU) in z liberalci (FDP), s katerimi bi zaradi barv strank - črna, rumena in zelena - oblikovali jamajško koalicijo. To po mnenju javnomnenjskih raziskav podpira tudi javnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.