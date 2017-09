Dolgopolov in Goffin v finalu Shenzena

Peking, 30. septembra - V finalu teniškega turnirja ATP v Shenzenu se bosta pomerila Belgijec David Goffin in Ukrajinec Aleksandr Dolgopolov. V današnjih polfinalih je Belgijec, 12. na lestvici ATP in drugi nosilec, premagal Švicarja Henrija Laaksonena s 7:6 (7), 5:7, 6:3; Aleksandr Dolgopolov, 53. igralec sveta, pa Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine s 6:3, 6:4.