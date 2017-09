Oxfordska univerza snela sliko mjanmarske premierke

London, 30. septembra - Britanska univerza Oxford je danes sporočila, da je snela portret mjanmarske premierke in svoje bivše študentke Aung San Suu Kyi, ki je visel na steni blizu glavnega vhoda v kolidž St. Hugh's. Portret so premestili v skladišče in ga zamenjali s sliko japonskega slikarja Yoshihira Takade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.