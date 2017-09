Aleš I Cepič napovedal pritožbo zoper zavrnitev predsedniške kandidature

Ljubljana, 30. septembra - Aleš I Cepič, katerega kandidaturo je Državna volilna komisija (DVK) zaradi prenizkega števila podpisov zavrnila, je napovedal pritožbo na to odločbo na vrhovno sodišče. Kot je Cepič navedel v pismu, ki ga je naslovil tudi na predsedniške kandidate in medije, je ta že pripravljena in "se bo vložila v skladu s podukom v izreku odločbe".