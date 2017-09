V Srednji Ameriki in Mehiki testirajo mobilno aplikacijo za migrante

San Jose, 30. septembra - V Srednji Ameriki in Mehiki so danes pričeli s testiranjem mobilne aplikacije, ki naj bi migrantom olajšala pot preko državnih meja. Aplikacija naj bi po uspešnem testiranju postala dostopna tudi drugod po svetu, so sporočili iz agencije ZN za begunce (IOM). K njenemu nastanku je finančno prispevala tudi ameriška vlada.