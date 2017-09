Večerova nagrada za igralko leta Minci Lorenci

Celje, 30. septembra - Večerovo nagrado za igralske dosežke v sezoni 2016/17 v Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje je prejela Minca Lorenci za vloge Maude Gutman v uprizoritvi Meglica, Pestrne v Romeu in Juliji in Interniranca v uprizoritvi Nebeški odred. Nagrado so ji podelili na petkovi premieri drame Pesmi živih mrtvecev avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča.