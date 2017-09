Newyorški borzni indeksi teden sklenili z rahlo rastjo

New York, 30. septembra - Newyorški borzni indeksi so teden sklenili z rahlo rastjo, predvsem zaradi oživitve upanja vlagateljev, da bo dolgo pričakovana velika davčna reforma na koncu morda le sprejeta. Republikanci so namreč v kongresu pripravili okvirni predlog, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump proti koncu tedna močno izpostavljal.