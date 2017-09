Na Goriškem se bodo srečali prvi prosti letalci v Sloveniji

Nova Gorica, 30. septembra - Na pristajališču na Ajševici blizu Nove Gorice, med slovenskimi in tujimi jadralnimi padalci poznanem in priljubljenem pristajališču, se bodo danes srečali prvi slovenski prosti letalci. Na srečanje bodo s seboj prinesli tudi svojo prvo opremo, ki jo bodo razstavili in tako ponudili na ogled mlajšim navdušencem.