Zaznamujemo mednarodni dan starejših

Ljubljana, 1. oktobra - Tema letošnjega mednarodnega dneva starejših, ki ga zaznamujemo danes, je povezana z vprašanjem, kako uporabiti talente, prispevek in sodelovanje starejših v družbi. Z besedo starejši običajno označujemo osebe, stare 65 ali več let. Med prebivalci Slovenije je bilo 1. januarja letos takih oseb 390.426, 58 odstotkov teh oseb pa so bile ženske.