Newyorške borze končale v zelenem, indeksa S&P 500 in Nasdaq z novima rekordoma

New York, 29. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta teden, ko se izteka tudi tretje poslovno četrtletje, končala z novima rekordoma, prvi pri 2519,36 točke, drugi pri 6495,96 točke. Rekorda je po mnenju analitikov spodbudila rast tečajev tehnoloških delnic.