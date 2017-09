Delo: Moštveni duh (30. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Če so analitiki do včeraj ugibali, ali je v ozadju ravnanj predsednika vlade Mira Cerarja in zunanjega ministra Karla Erjavca do Hrvaške strategija dober-slab policist, teh iluzij ni več. Zdaj vemo, da imata Cerar in Erjavec različna pogleda o taktiki, kako Hrvaško prepričati ali prisiliti k spoštovanju arbitražne sodbe, v Delu piše Zoran Potič.