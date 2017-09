Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da se je slovenski premier Miro Cerar v Tallinnu pogovarjal z nemško kanclerko Angelo Merkel o arbitraži. Poročale so, da Slovenija vztraja pri zahtevi po odpravi nadzora na svoji meji z Avstrijo. Pisale so tudi o dobrodelni dražbi rdečih športnih copat košarkarja Luke Dončića.