Danes tradicionalni pohod na Slavnik

Koper, 1. oktobra - Obalno planinsko društvo danes vabi na tradicionalni pohod na Slavnik. Letos bo pohod zaznamovala 60-letnica Tumove koče. Na primorski očak vabijo vse ljubitelje gibanja v naravi, ki jih bodo pogostili z brezplačnim čajem in krofom. Pohoda se udeleži od 300 do 800 ljudi, za razliko od zadnjih let pa kaže, da bo organizatorjem vreme naklonjeno.