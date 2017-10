Slovenske univerze med najmanj avtonomnimi v Evropi

Ljubljana, 1. oktobra - Akademska avtonomija univerzam omogoča, da se same odločajo o akademskih zadevah, kot so sprejemanje študentov, vsebina in izbira programov, zagotavljanje kakovosti in jezik predavanj. Z vidika akademske avtonomije se je Slovenija po raziskavi Evropskega združenja univerz (EUA) uvrstila na 25. mesto med 29 izobraževalnimi sistemi.