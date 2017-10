V Lescah bodo uredili težko pričakovani pločnik do CUDV

Radovljica, 1. oktobra - V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža Langusa Radovljica si že vrsto let prizadevajo za varno pešpot do mesta, saj so njihovi varovanci dnevno ogroženi zaradi hoje po precej prometni cesti. V prihodnjem letu naj bi bil pločnik vendarle zgrajen, rekonstrukcija ceste pa se je začela pred kratkim s preureditvijo krožišča v Lescah.