Nemci naklonjeni oblikovanju jamajške koalicije

Berlin, 29. septembra - Nemška kanclerka Angela Merkel je po nedeljskih parlamentarnih volitvah pred precejšnjim izzivom oblikovanja koalicije njenih krščanskih demokratov (CDU/CSU) z liberalci (FDP) in Zelenimi, ki se je je zaradi barv strank - črna, rumena in zelena - v javnosti prijelo ime jamajška. A javnost to koalicijo podpira, kažejo ankete.