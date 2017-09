Za ureditev gozdnih cest in vlak trije milijoni evrov

Ljubljana, 29. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Okvirno so na voljo trije milijoni evrov, od katerih bo evropskih sredstev 75 odstotkov. Vloge sprejemajo od 23. oktobra do 10. januarja prihodnjega leta.