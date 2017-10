Začenja se akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden - bodi previden

Ljubljana, 2. oktobra - Pričenja se nacionalna akcija za večjo varnost pešcev Bodi viden - bodi previden, ki bo trajala do 15. oktobra. Namen akcije je opozoriti na varnost pešcev, ki spadajo med ranljivejše udeležence v prometu. Še posebej so ogroženi starejši pešci, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč. Največ nesreč pešcev se zgodi ravno jeseni in pozimi.