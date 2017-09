Hrvat na SP na Floridi prepričljivo dobil finale C

Miami, 29. septembra - Slovenski veslač Rajko Hrvat je z zmago v finalu C in 13. mestom sklenil letošnje nastope na svetovnem prvenstvu, ki ga gosti Bradenton na Floridi. V finalu je Izolčan, ki je vodil od starta do cilja, tekmece, najbolj se mu je približal Aaron Latrtimer iz Kanade, prehitel za pet sekund in več.