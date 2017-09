V finalu Wuhana Bartyjeva in Garcia

Wuhan, 29. septembra - V finalu teniškega turnirja WTA v Wuhanu na Kitajskem z nagradnim skladom 2,3 milijona dolarjev se bosta pomerili Avstralka Ashleigh Barty in Francozinja Caroline Garcia. Prva je v polfinalu s 6:3 in 6:0 premagala osmo nosilko Jeleno Ostapenko iz Latvije, druga je bila s 6:3 in 6:2 boljša od Grkinje Marie Sakkari.