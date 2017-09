V Kranju razmišljajo o postavitvi obeležja kriptovalutam

Kranj, 30. septembra - Kranj je to jesen pri sodišču dobil novo krožišče, ki prinaša boljšo preglednost in lažje vključevanje vozilom ter več varnosti pešcem in kolesarjem. Na občini še razmišljajo, kako bi polepšali sredinski otok. Ena od pobud je obeležje kriptovalutam, ki so s Kranjem povezane prek podjetja Bistamp in prvega klasičnega bankomata za njihov nakup.