V milanski Kraljevi palači Caravaggiove mojstrovine

Milano, 1. oktobra - V milanski Kraljevi palači so v petek, na rojstni datum italijanskega baročnega slikarja Caravaggia (1573-1610), odprli razstavo Dentro Caravaggio, na kateri je na ogled okoli 20 njegovih mojstrovin. Pri postavitvi so sodelovali številni priznani svetovni muzeji, na ogled pa bo do 28. januarja 2018.