Na Brdu začetek konference ob 20-letnici sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah

Brdo pri Kranju, 2. oktobra - Na Brdu pri Kranju se bo danes začela dvodnevna konferenca ob 20-letnici sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Na njej bodo sodelovali tuji in domači visoki gostje, predstavniki mednarodnih operacij in najpomembnejši nacionalni akterji na področju sodelovanja v mednarodnih operacijah ter strokovna javnost.