Zagreb, 30. septembra - Cestnine, nad katerimi bdita javni podjetji Hrvatske avtoceste (Hac) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) ter koncesionar Bina-Istra, bodo od polnoči za osebna vozila in motocikle za deset odstotkov nižje. Cestnine so na Hrvaškem dvignili v času poletne sezone.