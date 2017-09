V Kanalski dolini bodo znova poučevali slovenščino

Trbiž, 29. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in predstavniki slovenske manjšine v Italiji so danes na pogovorih v Ovčji vasi našli rešitev, ki bo omogočila takojšen začetek pouka slovenščine v Kanalski dolini. Intenzivno pa se nadaljujejo prizadevanja za dolgotrajnejšo in sistemsko rešitev.