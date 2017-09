Evropska komisija za čimprejšnji dogovor o predlogu okvira za brezpilotnike

Bruselj, 30. septembra - Evropska komisija je ta teden pozvala države članice in Evropski parlament k čimprejšnjemu dogovoru o predlogu okvira EU za brezpilotnike. V Evropi je bilo namreč lani zabeleženih več kot 1200 varnostnih dogodkov, vključno s skorajšnjimi trčenji med brezpilotniki in letali. To po mnenju komisije kaže na potrebo po sodobnem zakonodajnem okviru EU.