Zaradi bolezni srca in ožilja na leto 17 milijonov smrti, večino bi jih bilo mogoče preprečiti

Ljubljana, 29. septembra - Zaradi bolezni srca in ožilja vsako leto umre več kot 17 milijonov ljudi po svetu, do leta 2030 naj bi se to število povzpelo na več kot 23 milijonov. Tudi v Sloveniji so bolezni srca in ožilja v 40 odstotkih vzrok za smrt, so ob današnjem svetovnem dnevu srca, ki poteka pod geslom Skupaj za moč srca, opozorili v zbornici zdravstvene nege.