Pahor podpisal javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika KPK

Ljubljana, 29. septembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Zbiranje kandidatur za mesto, ki je po odstopu Alme Sedlar ostalo prazno, bo potekalo do 27. oktobra do 15. ure, so sporočili iz urada predsednika republike.