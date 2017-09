Šesti Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj na temo znaka, simbola in barve

Kranj, 29. septembra - V organizaciji Likovnega društva Kranj tudi letošnjo jesen v gorenjski prestolnici poteka mednarodni festival likovnih umetnosti, ki je že šesti po vrsti. Tema tokratnega festivala so simbol, znak in barva, kar združuje raznovrstne avtorske pristope in prakse. Na festivalu bo svoje delo predstavilo 131 umetnikov iz 21 držav.