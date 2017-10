Kravji vetrovi bolj nevarni za podnebje od dosedanjih ocen

Pariz, 1. oktobra - Metan, ki ga z vetrovi in riganjem izločajo govedo in drugi prežvekovalci, ima večji učinek na podnebje, kot so znanstveniki predvideli doslej. V novi študiji razkrivajo, da je ta toplogredni plin še bolj nevaren okolju in predstavlja dodaten izziv v boju proti globalnemu segrevanju, piše francoska tiskovna agencija AFP.