V Ljubljani začetek 17. festivala Zlata paličica

Ljubljana, 1. oktobra - V Ljubljani se danes začenja 17. festivala uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica. Strokovna komisija je za festival izbrala 20 predstav, ki so bile premierno uprizorjene v zadnjih dveh letih. Ob zaključku festivala bodo podelili nagradi za najboljšo otroško in mladinsko predstavo po izboru otroške in mladinske žirije.