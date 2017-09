Ljubljana, 30. septembra - Med prebivalci Slovenije je 18 odstotkov otrok. Tri četrtine jih živi z obema staršema. Med dečki in fanti je vsak sedemnajsti Luka ali Jan, med deklicami in dekleti pa je vsaka devetnajsta Nika ali Eva. Skoraj vsi šolajoči otroci se udeležujejo šolskih izletov in imajo primeren prostor za učenje.