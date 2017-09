V okviru posveta o varnosti pri delu izpostavili pomembnost ukrepov za zmanjšanje tveganj za požare

Ljubljana, 29. septembra - Strokovnjaki za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so se v okviru posveta na temo varnosti v izrednih razmerah strinjali, da naravnih katastrof ni mogoče preprečiti, jih pa je možno predvideti ter tako zmanjšati posledice. Glede katastrof ob požarih so poudarili, da je mogoče s številnimi ukrepi tveganje zanje bistveno zmanjšati.