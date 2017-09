Festival Zlata paličica letos z istoimensko platformo

Ljubljana, 29. septembra - V Ljubljani bo od 1. do 7. oktobra potekal 17. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica 2017. Strokovna komisija je za festival izbrala 20 predstav, ki po njeni presoji omogočajo celovito in kompleksno umetniško doživetje za določeno skupino gledalcev. Ob letošnjem festivalu bodo zagnali tudi istoimensko platformo.