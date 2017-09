Razpis za sofinanciranje nakupa IKT-opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Ljubljana, 29. septembra - Na spletni strani Akademske in raziskovalne mreže Slovenije je objavljen javni razpis za sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakupa informacijsko-komunikacijske (IKT) opreme v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Za to je predvidenih nekaj manj kot 34 milijonov evrov.