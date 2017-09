Ljubljana, 29. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se danes mudi na obisku pri slovenski avtohtoni skupnosti v Kanalski dolini, kjer se bo srečal z Anno Wedam iz Združenja Dom Mario Černet in Rudijem Bartalothom iz SKS Planika, so sporočili z Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.