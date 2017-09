Cerar kritičen, da Erjavčeve izjave bolj koristijo Hrvaški kot Sloveniji

Tallinn, 29. septembra - Premier Miro Cerar je bil danes v Tallinnu kritičen do izjav zunanjega ministra Karla Erjavca v povezavi z arbitražo. "Včeraj sem ga žal moral opomniti, da njegove izjave, ki jih je te dni dajal v javnosti, bolj koristijo Hrvaški kot Sloveniji," je povedal premier in izrazil pričakovanje, da se to ne bo več dogajalo.