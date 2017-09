V pošiljki domžalskemu podjetju bel prah

Domžale, 29. septembra - Zaposlenemu v podjetju v Domžalah se je zjutraj pri rokovanju s pošto iz ene izmed pošiljk raztresel bel prah. Podjetje je o tem obvestilo policiste, ki so zavarovali kraj. Pet oseb, ki so imele stik s to pošto, so izolirali. Rezultati analize prahu še niso znani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.