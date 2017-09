Koper ponovno gosti mednarodni sejem starih knjig

Koper, 29. septembra - Na Prešernovem trgu v Kopru se drevi ob 20. uri začenja 4. mednarodni sejem Knjige, sol in Koper, na katerem bodo na voljo stare knjige, razglednice ter tiski. Sejem bosta pospremili predstava za otroke in odrasle Kamišibaj in bibliografska razstava starih knjig za otroke Vrtiljak črk.