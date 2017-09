Delo: Več primerov tifusa na Mavričnem taboru v Italiji, okužena tudi Slovenka

Ljubljana, 29. septembra - V UKC Ljubljana so v nedeljo sprejeli 15-letno deklico, za katero so posumili, da ima tifus. V sredo so sum potrdili, poroča Delo. Deklica naj bi se okužila na Mavričnem taboru v Italiji. O tem so obvestili NIJZ, ki pa poziva o nevarnosti okužb v nasprotju z nekaterimi drugimi državami, kjer so zabeležili tifus, ni izdal.