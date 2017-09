V osmih mesecih skoraj 15-odstotna rast prihodov turistov

Ljubljana, 29. septembra - Slovenija nadalje ruši turistične rekorde. V prvih osmih mesecih so v turističnih nastanitvenih objetih našteli dobrih 3,38 milijona prihodov turistov, kar je 14,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Nočitev so opravili 12,5 odstotka več. Avgusta so v turističnih objektih našteli skoraj 2,2 milijona turističnih nočitev.