Na Balassijevem inštitutu spletli več sodelovanj ob Kodalyjevem letu

Ljubljana, 29. septembra - Madžarska vlada je letošnje leto posvetila priznanemu glasbenemu pedagogu in skladatelju Zoltanu Kodalyju ob 135-letnici njegovega rojstva in 50. obletnici smrti. Na Balassijevem inštitutu so se ob tej priložnosti povezali s predstavniki slovenskih glasbenih in drugih inštitucij ter pripravili pester nabor projektov.