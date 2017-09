Policija išče lastnike zaseženih mopedov

Ljubljana, 29. septembra - Ljubljanski policisti so 18. julija na podlagi odredbe sodišča zaradi suma posesti prepovedane droge opravili hišno preiskavo na območju Novih Fužin. Pri hišni preiskavi so poleg prepovedane droge zasegli tudi mopede, za katere pa obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja oziroma da so odtujeni, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.