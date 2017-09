Gorenjec naj bi od leta 2015 na črpalkah brez plačila natočil 3500 litrov goriva

Kranj, 29. septembra - Radovljiški kriminalisti so preiskali večje število tatvin goriva na bencinskih servisih in več kraj registrskih tablic, ki so bile uporabljene v tatvinah. Za 82 tatvin sumijo Gorenjca, naj bi od leta 2015 brez plačila natočil 3500 litrov goriva in tako pridobil več kot 4500 evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s PU Kranj.