Z delom začel operativni center koprskega občinskega redarstva

Koper, 1. oktobra - Z današnjim dnem je začel delovati operativni center občinskega redarstva Mestne občine Koper, ki bo skrbel za bolj učinkovito komunikacijo med občani oz. drugimi obiskovalci in občinskim inšpektoratom. Center bo ponujal lažjo dostopnost in hitrejšo odzivnost, hkrati pa razbremenil delo redarjev in inšpektorjev na terenu.