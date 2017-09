Sečovlje, 29. septembra - Od četrtkovega popoldneva pogrešajo 13-letno Klaro Dominković iz Sečovelj. Visoka je 170 centimetrov, ima do ramen segajoče rjave lase, nosi očala s črnim okvirjem, oblečena je bila v črne pajkice, siv zgornji del oblačila in obuta v črne Adidas športne copate, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.