Noveli NSi za izboljšanje pregona bančnega kriminala končali zakonodajno pot

Ljubljana, 29. septembra - Predloga novel zakona o sodiščih in zakona o tožilstvu, ki bi na sodiščih in tožilstvu določila ustanovitev oddelkov za pregon bančnega kriminala, na odboru za pravosodje nista dobila podpore. Ta je zavrnil vse člene, s čimer je zakonodajna pot zanju končana. Obravnava poročila državnega pravobranilstva je bila zaradi nesklepčnosti preložena.